Vollekoondise peatreener pärast ülivalusat kaotust: tunnen, et see on täielik jama 

Avavaatuse võitis Eesti 25 : 20 ja teine geim oli juba meie pidu, kui Türgi alistati 25 : 13. Kolmandas geimis lasti türklased omakorda veidi juhtima ja see maksis valusalt kätte: Türgi võitis geimi 25 : 22. Neljandas vaatuses jätkus tasavägine mäng, mille kallutas enda kasuks Türgi skooriga 25 : 23. Seega selgus võitja viiendas geimis, kus Türgi haaras kohe edu, kuid Eesti püsis siiski kogu aeg nende kandadel. Paraku jäi natuke puudu ning türklased said kirja 15 : 13 võidu.

Eesti parimana tõi Oliver Venno 28 punkti, 15 lisasid Märt Tammearu ning Kristo Kollo. Palju pahandust tekitanud türklane Adis Lagumdzija tõi lausa 36 punkti.

Samal teemal Võrkpall Vollekoondise peatreener poolfinaali eel: oleme ambitsioonikad ja keskendunud „Esimeses geimis jäime taha paari punktiga, aga õnneks võitsime kaks geimi. Kõik laabus veatult,“ rääkis Ardo Kreek. „Ei taha öelda, et me lasime ise jala sirgu, vaid pigem panid türklased päris palju juurde,“ sõnas ta mängu teise poole kohta.

Kreek lisas: „Kolmandas-neljandas geimis olime mängus, aga ise ei löönud emotsiooni pealt ära. Võib-olla meil kadus tuju ära.“

Peatreener Cedric Enard tunnistas, et määravaks vaimne pool. „Jah, kui oled 2 : 0 ees ja kaotad 2 : 3, siis nii on, see oli täna meie nõrk koht. Türgi pani kolmandas geimis juurde servil, riskisd rohkem ja see tõi edu. Meie omakorda ei servinud enam nii hästi ning asjad hakkasid muutuma. Kolmas geim oli ses mõttes klassikaline pärast 2 : 0 edu. Olen hoopis rohkem vihane neljanda geimi pärast, kus Lagumdzija aina enam õnnestus. Sealt edasi neil enam mingit mänguplaani polnud, sest üks mees oli „kuum“. Meie aga ei kasutanud seal oma võimalusi ära,“ sõnas juhendaja.

„Kohati jäi meil mõni asi ka kogemuste puudumise taha, me ei suutnud teatud pingelistel hetkedel külma pead säilitada. Kaotus on alati hea õppetund, ent hetkel ma seda nii näha ei suuda, hetkel tunnen, et see kaotus on täielik jama. Aga homme, kui olen rahunenud, suudan ilmselt rohkem head näha, sest see mäng oli mitmele nooremale mehele nagu Märt (Tammearu) või Vibu (Robert Viiber) heaks kogemuseks. Lõpetuseks tuleb tõdeda, et mängisime hästi osa kohtumisest.“