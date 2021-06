Jalgpalli EMi blogi | Kas säravas hoos Wales röövib Itaalialt alagrupi võidu? 

Edasipääsu on kindlustanud juba kuus punkti kogunud Itaalia, kuid täna mängitakse alagrupi võidu nimel. Walesile piisaks viigist, et kindlustada teine koht. Šveits peab edasipääsulootuste nimel kindlasti alistama Türgi.

A-alagrupi võitja kohtub kaheksandikfinaalis C-grupi teise koha omanikuga, kelleks on kas Ukraina või Austria. A-grupi teist ootab aga B-grupi teine, kelleks võib olla Belgia, Venemaa, Soome või Taani.

Itaalia peatreener Roberto Mancini meenutas tänase kohtumise eel aega, mil ta juhendas Inglismaal Manchester Cityt. Talle ei meeldinud eriti mängida Stoke City meeskonna vastu ning ühtlasi võrdleski ta Walesi koondist just selle Inglismaa klubiga.

„Nad on füüsiliselt väga tugevad, võimas meeskond nagu Stoke. Samas on nad ka väga tehnilised,“ arutles Mancini. Peagi uuriti Walesi suurimalt staarilt ehk Gareth Bale'ilt, mida ta arvab itaallase võrdlusest Stoke'iga. „Ma ei teadnudki, et Stoke oli hea,“ vastas vasakujalgne väravakütt humoorikalt.