AJALOOTUND! Kui maailma kalleimad mängijad Haapsalus ja Rakveres käisid 

STAARIDE HEITLUS: 2012. aastal peeti Lillekülas U19 EMi poolfinaal Hispaania ja Prantsusmaa vahel. Fotol võitlevad Lucas Digne (12), Samuel Umtiti (5), Jordan Veretout (17 valges), Gerard Deulofeu (17 punases), El-Hadji Ba (7) ja Paul Pogba (6). Normaalaeg lõppes 2 : 2, lisaaja lõpuks oli tablool seis 3 : 3 ning penaltidega pääses finaali Hispaania. Foto: Tairo Lutter

Alustuseks väike viktoriiniküsimus: mis on ühist Ingemar Teeveril, Zakaria Belgarišvilil, Eino Puril, Igor Morozovil, Harry Kane’l ja Kristen Viikmäel? Peale selle, et tegu on jalgpalluritega, skoorisid nad kõik 2012. aastal Kadrioru staadionil! Kui viis neist suutsid seda Eesti meistriliigas, siis Kane Eestis peetud U19 Euroopa meistrivõistlustel. Turniirist on praeguseks möödunud üheksa aastat ja noormängijad on jõudnud oma parimasse jalgpalluri-ikka.