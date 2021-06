TÄNA OTSEBLOGI | Red Bull andis kvalifikatsioonis tormihoiatuse, Hamilton on murelik 

Hamilton oli pettunud, sest Mercedese kiirus ei suutnud eile Red Bulliga konkureerida. Verstappen oli temast 0,258 sekundit kiirem. „Vahe on tunduvalt suurem, kui oleksime arvanud,“ ütles Hamilton. „Nad on viimasel paaril etapid olnud väga kiired. Me oleme surunud nii palju, kui suudame, aga tundub, et nende auto on praegu tugev. Siiski pole me liiga kauagel. Tundub, et kvalifikatsioonis olid nad meist paremad sirgetel lõikudel. Teame, mille kallal töötada.“