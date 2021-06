Neuer sattus vikerkaarevärvilise käepaela kandmise tõttu uurimise alla 

Portaali The Athletic andmetel võib Saksamaa jalgpalliliit saada selle eest trahvi.

Neuer kandis sellist käepaela alagrupimängudes Prantsusmaa ja Portugali vastu. Varem on ta kandnud seda ka sõpruskohtumises Lätiga. UEFA silmis on tegu poliitilise žestiga. Igasugused poliitilised tegevused turniiril on aga mängijatele ja meeskondadele keelatud.