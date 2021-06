"KOLMAS POOLAEG" | Pärnu Poseidon katsetab, kas Eestis on jalgpallikultuur või veel mitte 

Ühise laua taha istusid saatejuht Mart Treial, Pärnu jalgpalliklubi Poseidoni tegevjuht Martin Kuldmägi ning turundus- ja kommunikatsioonispetsialist ja esindusmeeskonna juhendaja Ivar Lepik, kes on vutisõpradele tuttav jalgpalliportaali Soccernet.ee pikaaegse kirjutajana.



Kuivõrd käimasolevat EMi olnuks veider eirata, alustasime jutuajamist sellest. Lepik räägib, kui mõnus on üle pika aja vaadata suurturniiri nii, et ei pea sellest ridagi kirjutama, Kuldmägi avab EMi noortetreeneri perspektiivist – kas ja mida õpetlikku on sealt kõrva taha panna? Kes on neile seni parima mulje jätnud? Loomulikult ei jäänud küsimata ka tähtsaim küsimus: kes võidab?



Poseidon on Eesti jalgpallimaastikul isemoodi klubi, sest esindusmeeskond mängib kõigest III liigas, ent kontoris on tööl nii noortetöö juht kui ka alates sellest aastast Lepiku näol turundus- ja kommunikatsiooniinimene. Miks nii?



Kuidas sai Tartus Illegaardi pubis õllelaua taga tekkinud ideest reaalselt tegutsev klubi, kus on tänaseks umbes 250 noormängijat ja kaks täiskasvanute meeskonda? Kas Pärnus on üldse ruumi veel ühele ambitsioonikale klubile? Kuidas konkurendid neid vastu võtsid? Millised on ühe jalgpallliklubi argimured?



Kõigest sellest – ja nii mõnestki muust teemast – tulebki saates juttu. Hüva kuulamist!