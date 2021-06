PALJU ÕNNE! Kaheksakordne olümpiavõitja sai kaksikute isaks 

Jamaica kergejõustikustaar postitas sotsiaalmeedias foto, millel ta on koos elukaaslase, aastase tütre Olympia ja vastsündinud poegadega, kellele pandi nimeks Thunder ja St. Leo. Samas ajal ei teatanud endine spordiäss kaksikute täpset sünnikuupäeva.

Bolt on 11kordne maailmameister. Tema nimele kuulub nii 100 meetri kui ka 200 meetri jooksu maailmarekord, need tulemused on vastavalt 9,58 ja 19,19.