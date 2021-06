Taas kogunenud naiste käsipallikoondise treener: pingutus ja motivatsioon on head, aga puudu on vasakukäelistest mängijatest

Taavi Tibari käe all on naiste käsipallikoondis saanud juba kaks võitu, kui sõprusmängudes alistati Läti.

Eelmisel aastal Eesti naiste käsipallikoondise peatreeneriks saanud Taavi Tibari (33) käe all on mõnda aega varjusurmas olnud rahvusnaiskond teinud juba esimesed kogunemised ja sõpruskohtumised. Tibari sõnul on naiste senine osalemine ja panustamine olnud igati positiivsed, kuid leidub ka murekohti, millest suurimateks on nooremaid tüdrukuid peletav näpuliim ja vasakukäeliste mängijate defitsiit.