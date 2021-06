Transsooline tõstja pääses olümpiale! Konkurent: sportlastele on kogu see lugu nagu halb nali 

43aastane sportlane kindlustas oma olümpiakoha möödunud pühapäeval. Hubbard esindab Uus-Meremaad naiste tõstmises kehakaalus +87 kilo.

Samal teemal Kõmu JABUR? Mehena sündinud tõstja võistleb Tokyo olümpial naiste konkurentsis „Olen tänulik kõigile lahkuse ja toetuse eest, mida olen saanud paljudelt uusmeremaalastelt. Kui ma kolm aastat tagasi käe murdsin, öeldi mulle, et minu sportlasekarjäär võib olla läbi,” rääkis Hubbard Sportsneti vahendusel.

Hubbard sündis mehena, kuid ta lasi oma sugu muuta 2013. aastal. Rahvusvahelise olümpiakomitee (ROKi) reeglite kohaselt võib transsooline sportlane võistelda naistesarjas, kui tema testosteroonitase on vähemalt üks aasta enne esimest jõuproovi alla kümne nanomooli liitri kohta.

Vanameister vastab ROKi kriteeriumitele. „Mõistame, et sooline identiteet on väga tundlik ja keeruline küsimus, mis nõuab tasakaalu inimõiguste ja õigluse valdkonnas. Uus-Meremaa tiimil on suur külalislahkus ja me austame kõiki,“ lausus Uus-Meremaa olümpiakomitee direktor Kereyn Smith. „Oleme pühendunud iga Uus-Meremaa sportlase toetamisele ning nende vaimse ja füüsilise heaolu tagamisele,“ lisas ta.

Hubbardi osalemine olümpiamängudel naiste tõstmises on tekitanud kriitikatulva. Tema rivaal Anna Vanbellinghen usub, et transsooliste inimeste võistlemine on ebaõiglane.