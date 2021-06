Jalgpalli EMi otseblogi | Naabrite tõehetk: Soome ja Venemaa EM võib lõppeda 

See on juba tõsine andmine! Mõlema meeskonna puhul arvati juba enne EMi, et neis võib olla üllataja ainest. Nii Austria kui ka Ukraina ise mõtlevad kindlasti veerandfinaalist või isegi poolfinaalist. Ja see pole kuigi utoopiline mõte. Nüüd aga madistatakse alagrupis teise koha nimel. Seni on mõlemal kirjas kolm punkti. Viik viiks alagrupist teisena edasi ukrainlased.