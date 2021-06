ÕL VIDEO | ETV taktikalaud — saame tuttavaks EMi suurima staariga! 

Foto: Loreen Pulk

„Kui ma enne mõtlesin, et võiksin ka vabalt treener olla, siis taktikalaua tõttu sain aru, et tegelikult ma ikka ei näe olukordi nii nagu eksperdid,“ ütles mulle nädalapäevad tagasi üks sõber, kui kuulis, et lähen ETV stuudiosse virtuaalse taktikalauaga tutvuma. Õhtuleht käis uurimas suure arenguhüppe teinud ETV stuudiot, kus asjaosalised selgitasid, kuidas suurim jalgpallisõu televaatajani tuuakse.