Kaia Kanepi loobus koroonaviiruse tõttu olümpiamängudel osalemisest 

„Tokyo olümpia COVID'i piirangud on karmid. Lisaks karantiinireeglitele on teadmata, kas publikut tribüünile lubatakse või mitte. Viimase aasta jooksul on enamik turniire toimunud karantiini tingimustes ning tühjade tribüünide ees mängimine on teistsugune emotsioon kui publikuga. Ma soovin, et olümpiamängud jäävad minu mälestusse sellisena, nagu ma neid näinud olen - kus saan minna vaatama ja kaasa elama teistele Eesti sportlastele ning kus tribüünidel on publik. Tokyo olümpiamängudest loobumine võimaldab mul võtta Wimbledoni järel paus, mida minu vanuses on füüsiliselt väga vaja, et saaksin valmistuda aastalõpu turniirideks,“ lisas Kanepi.