SUUR SPIKKER: Soome vutimeeste võimalused EM-il pole veel kustunud! 

EM-finaalturniiril pääsevad lisaks kuue alagrupi esimesele kahele tiimile play-offi ka neli neljanda koha omanikku. Kolmest oma mängud lõpetanud alagrupist on seega pääs 16 parema sekka kindlustatud A-alagrupis Itaalia ja Walesi järel neli punkti teeninud Šveitsil. Teine on Ukraina kolme punkti ja väravate vahega -1. Soome on kolmas ehk hetkel viimane: kolm silma ja väravate vahe -2. Seega peavad viimasest kolmest alagrupist nende selja taha maanduma vähemalt kaks meeskonda.