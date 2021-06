HEAD UUDISED RALLISÕPRADELE: Rally Estonia publik on oodatud ka hooldusalasse ning stardi- ja finišipoodiumile  

Teisipäeval toimunud WRC Rally Estonia pressikonverentsil, kus allkirjastati ka tänavused koostöölepingud toetajatega, said korraldajad edastada rallisõpradele hea uudise. Koostöös terviseameti ja kultuuriministeeriumiga kinnitati, et FIA autoralli maailmameistrivõistluste etapp Rally Estonia toimub publikuga ja seekord pääseb publik MM-sarja etapil ka ralli hooldusalasse. Lisaks on osade rallipassi pakettide programmis pääs WRC Rally Estonia stardi-ja finišipoodiumile koos suurejoonelise sõuga Eesti Rahva Muuseumi juures oleval poodiumil.

„Rally Estonia on esimene WRC etapp pärast eelmise aasta Mehhiko rallit, kus publik pääseb hooldusalasse ning neljapäeva õhtul avasõule ja stardipoodiumile ning pühapäeval finišipoodiumile, mis saab seekord ühtlasi olema ka power stage poodium. See on suur samm ka WRC promootori ja FIA jaoks, sest see on märk normaalsusesse tagasi liikumise kohta. Loomulikult teeme seda kõike minimaliseerides riske. Üheksa pealtvaataja gruppi pääsevad oma programmi graafiku alusel hooldusalasse, üks stardi- ja üks finišipoodiumile,“ rääkis Tarmo Hõbe pressikonverentsil.

„Sellel aastal lõpeb Rally Estonia viimane, punktikatse ERM’i juures ja saame saata rahvusvahelisse telepilti otseülekande meie suurel laval toimuvalt lõputseremoonialt. Oleme ühendanud punktikatse poodiumi ja lõpupoodiumi. ERM’i ümbruses on seega ühendatud nii kommertsralli kui sportralli ja selline kompaktsus on midagi sellist, mida soovivad näha FIA, WRC promootor ning sõitjad ja meeskonnad,“ lisas Hõbe.

Esmaspäeval avalikustati ka WRC Rally Estonia osalejate nimekiri. See koondab endasse 10 WRC autot eesotsas valitsevate maailmameistrite ja MM-sarja liidrite Sebastien Ogieri ja Julien Ingrassiaga ja eelmise aasta Rally Estonia võitjate ning 2019. aasta maailmameistrite Ott Tänaku ja Martin Järveojaga. Rally 2 klassi autosid on nimekirjas 24 ja Junior WRC klassi sõitjaid on kaheksa. Lisaks neile veel kuus meeskonda Rally3 ja Rally4 autodega. Lisaks WRC klassile on igas kategoorias esindatud ka Eesti sõitjad eesotsas WRC 2 ja WRC 3 sarjas osalevate Georg Linnamäe ja Egon Kauriga.

Osalejate nimekirjas on kokku sõitjaid 25 riigist ja teiste hulgast leiab sealt ka 2015. aasta Rally Estonia võitja ja kahekordse Euroopa meistri Aleksei Lukjanuki, kes koos Jaroslav Fjodoroviga on nimekirjas Škoda Fabia Rally 2 autoga.