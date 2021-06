Twitter lõi pärast venelaste häbistavat kaotust kihama: suurimat patuoinast Zobninit ootab Gulag, Putin vallutab karistuseks Taani 

Venemaa meedias ollakse mõistagi õnnetud, kuid asjas püütakse näha ka helgemat nooti: nii näiteks leidis portaal Sport24, et kuigi tänavune EM oli venelaste jaoks kohutav, siis pole hullu: kolmel korral varem on olnud veel kohutavam! Nii tuletakse meelde 1996. aasta EMi, kus piirduti ühe viigipunktiga, 2014. aasta MMi, kus teeniti kaks viigipunkti ja 2016. aasta EMi, kus jäädi jällegi ühe viigipunkti peale. Kuid vaevalt, et need kurvad mälestused paljukannatanud Vene rahvast praegusel hetkel eriti lohutavad…