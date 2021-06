HAKKAB LOOMA: Netsi superstaarid lähevad olümpiale pettumust maha pesema 

Ent pärast Brooklyn Netsi ülidramaatilist langemist idakonverentsi poolfinaalis Milwaukee Bucksi vastu lisandus USA koondisesse kõige kõvem pusletükk: nimelt paljude asjatundjate arvates hetkel maailma parim korvpallur Kevin Durant. Ja see pole veel kõik: ka Duranti meeskonnakaaslane James Harden andis kondisele olümpial mängimisele jah-sõna, kui tema õnnetu tagareis seda vaid võimaldab. Et samal lubas korvi all möllama asuda Miami Heati atleet Bam Adebayo, oli järgmine kirss tordil.

USA meedia raporteerib, et olümpia suhtes on üpris positiivselt meelestatud ka Boston Celticsi äär Jayson Tatum, Phoenix Sunsi mängujuht Chris Paul ja Los Angeles Clippersi ässad Paul George ja Kawhi Leonard, kellest viimane on hädas olnud küll vigastusega. LeBron Jamesi kõrval on olümpiast loobumisest teatanud Golden State Warriorsi snaiper Stephen Curry ja Utah Jazzi punktimasin Donovan Mitchell, kes kasutab NBA hooaegade vahelist aega vigastusest taastumisele.