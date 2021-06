Tallinnas toimuvate suurvõistluste maskott sai tormilise nime 

“Võistluste maskoti ametlikuks nimeks valisin just Tormi sellepärast, et loodetavasti ootavad meid ees tormilised võistlused ja veel vingemad tulemused. Just see, et kaks suurt tiitlivõistlust on samas asukohas ja veel nädalase vahega, on selline tormiline teema, mis teeb Tormist väga hea nime ning jätab maskotist kõigile ka parima mälestuse,” kommenteeris nimevalikut Janek Õiglane.