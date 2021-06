Soome koondis Mika Keräneni purskkaevu ei saatnud, kuid pälvis kirjanikult kiidusõnad ja tugeva nelja 

Jalgpalli-EMi eel lubas Tartus elav vutifännist kirjanik Mika Keränen Õhtulehe EMi erinumbrile antud intervjuus, et kui tema sünnimaa Soome koondis on turniiril edukas, kargab ta Tartu raeplatsil asuvasse Suudlevate Tudengite purskkaevu. See jääb ülisuure tõenäosusega küll tegemata, kuid B-alagrupi Belgia ja Taani järel ning Venemaa ees kolmandana lõpetanud Kassikakkude suunas jätkub tal vaid kiitvaid sõnu.