Inglismaa alistas Tšehhi, Horvaatia kerkis võiduga Šotimaa üle alagrupi teiseks! 

Tšehhidel on all 2 : 0 võit Šotimaa üle ja 1 : 1 viik Horvaatiaga, inglased alistasid hakatuseks 1 : 0 Horvaatia ja tegid siis 0 : 0 viigi oma vanade vimmameeste šotlastega. See tähendab seda, et kui inglased tahavad edasi minna alagrupi võitjatena, tuleks neil Tšehhi igal juhul alistada, sest nende väravate vahe on tšehhidest kehvem.