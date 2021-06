Jalgpalli EMi blogi | Inglased juhivad Tšehhi vastu, Horvaatia ja Šotimaa skoorisid mõlemad 

Inglismaa – Tšehhi

Tšehhidel on all 2 : 0 võit Šotimaa üle ja 1 : 1 viik Horvaatiaga, inglased alistasid hakatuseks 1 : 0 Horvaatia ja tegid siis 0 : 0 viigi oma vanade vimmameeste šotlastega. See tähendab seda, et kui inglased tahavad edasi minna alagrupi võitjatena, tuleks neil Tšehhi igal juhul alistada, sest nende väravate vahe on tšehhidest kehvem.

Samas võib arutada ka selle üle, et ehk ei tahagi inglased gruppi võita, sest see viiks nad kaheksandikfinaalis vastamisi nn surmagrupi ehk F-grupi teise meeskonnaga, kelleks võib lõpuks olla nii Prantsusmaa, Saksamaa kui ka Portugal (või teatud asjaolude kokku langemisel Ungari). Seevastu teine koht viiks nad vastamisi E-grupi teisega. Tõsi, on arvestatatav võimalus, et selleks koondiseks on lõpuks Hispaania.