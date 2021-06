Jalgpalli EMi blogi | Kas inglased loovutavad soodsama vastase lootuses grupi esikoha tšehhidele? Kas MM-hõbe Horvaatia saadetakse sootuks kohvreid pakkima? 

Inglismaa – Tšehhi

Samas võib arutada ka selle üle, et ehk ei tahagi inglased gruppi võita, sest see viiks nad kaheksandikfinaalis vastamis nn surmagrupi ehk F-grupi teise meeskonnaga, kelleks võib lõpuks olla nii Prantsusmaa, Saksamaa kui ka Portugal (või teatud asjaolude kokku langemisel Ungari). Seevastu teine koht viiks nad vastamisi E-grupi teisega. Tõsi, on arvestatatav võimalus, et selleks koondiseks on lõpuks Hispaania.

Inglaste jaoks halvaks uudiseks on see, et kuni 28. juunini (kaasa arvatud) peavad nad hakkama saama kaitsja Ben Chilwelli ja poolkaitsja Mason Mountita. Nimelt kallistasid kubivutti Londoni Chelseas mängivad pallurid pärast mängu Šotimaaga oma šotlasest klubikaaslast Billy Gilmouri, kes andis aga pärast mängu positiivse koroonaproovi. Nii peavad Chilwell ja Mount nädal aega eneseisolatsioonis püsima.

Inglismaa ja Tšehhi kuulusid samasse alagruppi ka viimases EM-valiksarjas. Kui koduplatsil tuuseldas Inglismaa Tšehhit lausa 5 : 0, siis Prahas toimunud meeskondade senises viimases omavahelises mängus 2019. aasta oktoobris võttis omakorda 2 : 1 võidu Tšehhi.

Horvaatia – Šotimaa

2018. aasta MMi hõbedameeskond Horvaatia on toonase turniiri hale vari. Siiski on kõik jätkuvalt nende endi kätes: võit Šotimaa üle viiks nad kindlasti edasi. Täpselt samas seisus on aga ka Šotimaa, mis lubab teoreetiliselt väga kõva andmist. Samal ajal närivad ukrainlased ja soomlased küüsi, et see mäng lõppeks viigiliselt, sest siis suureneks nende lootused mahtuda alagrupiturniiri nelja parema meeskonna sekka, kes saavad turniiri kaheksandikfinaalis jätkata.