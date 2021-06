Pahandus Eesti kõrgliigas: Tuleviku võit Vapruse üle tühistati! Viljandi klubi juhtkond: meile esmakordne eksimus, aga ka kohtunik ei märganud viga 

Viljandi klubi koduleht avaldas Tuleviku juhtkonna poolse kommentaari, kus nenditi, et tegemist oli kahetsusväärse veaga. Samas mainiti, et eksimus jäi kahe silma vahele ka neljandale kohtunikule, kes vahetuse tegemist lubas.

Premium Liiga juhendi kohaselt tähendab see üheselt seda, et ehkki tahtmatult, kasutas Viljandi Tulevik ametlikus kohtumises mänguõiguseta mängijat, mille eest on karistusena ette nähtud mängu tulemuse tühistamine ning Tulevikule tehnilise kaotuse määramine,“ kirjutati Tuleviku kodulehel.