Kas Eesti olümpiakoondis saab täiendust? Meie rannavollepaarid asuvad jaanilaupäeval jahtima pääsu Tokyo mängudele 

„Eks ma asetuste põhjal aimasin, et võime Hollandiga minna kokku, aga pigem tunnen heameelt tugeva vastase üle. Kõik on meie endi kätes, meie edu sõltub mitte niivõrd füüsilisest vormist, vaid vaimsest poolest. Kui suudame hea häälestusega tegutseda, siis on kõik võimalik,“ lisas mängija, kellele andis positiivse tõuke hiljutine isaks saamine. „Kindlasti on see olnud ainult positiivne ja naudin uut rolli täiega. Ka spordi mõttes annab see justkui lisatõuke.“

Eesti naiste esiduo liige Liisa Soomets ütles, et loos on raske, aga niisama midagi ei kingita. „Pole kõige lihtsam loos muidugi, aga alati on varianti, muidu poleks mõtet seda asja tehagi. Schoon ja Stam on MK-sarjas korralikult mänginud, kuigi nad on üsna noored veel. Tore on, et saame mängida peaväljakul ja kavatseme seda kõva kogemust kindlasti ka nautida, sest MK-sarjadele pole me veel peale saanud kahjuks ja sellist kogemust on vähe. Sellest on väga kahju, sest oleme palju tööd teinud ja ka toetajad on olemas. Aga eks MK-sarjas „karussellile“ pääseda ongi algul keeruline,„ kommenteeris Soomets, keda on seganud põlvevigastus. “Mängudes on adrenaliin üleval ja seal ei sega, küll aga trenni tegemist. Aga usun et Hollandis saan mängida nii nagu vaja. Sügisel tuleb ilmselt siiski lõikusele minna,“ lisas ta.