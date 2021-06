Kui lihtsalt saavad maailma tipud loobuda Suure Slämmi turniiridest ja olümpiast? 

Naiste tennisemaailmas on viimastel nädalatel laineid löönud Naomi Osaka (WTA X). Kõik sai alguse mai lõpus alanud Prantsusmaa lahtistelt meistrivõistlustelt, kus Jaapani-Ameerika päritolu Osaka alistas avaringis rumeenlanna Patricia Tigi. Maailma teine reket oleks matši järel pidanud kohtuma ajakirjanikega, kuid andis juba enne turniiri algust teada, et seekord ta meediaga ei vestle. Otsuse põhjenduseks sõnas ta, et ekstraverdina tekitab selline tähelepanu ja pressiga suhtlemine talle stressi ning tal tekivad enne seda ärevushäired. Prantsusmaa lahtiste korraldajad ei tahtnud sellist juttu kuulda ja määrasid talle trahvi, hiljem otsustas Osaka turniiri pooleli jätta. Juba siis spekuleeriti, kas jaapanlanna kavatseb Wimbledonil osaleda, aga nüüdseks on ta lühikese avalduse kaudu teatanud, et jätab maineka Inglismaa turniiri tõesti vahele.