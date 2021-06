Inglismaa kaitses perfektselt, aga skooris nigelalt. Kuidas kodumaal koondisega rahul ollakse? 

85 korda Inglismaa koondist esindanud endine paremkaitsja Gary Neville ITV Sportile: „Töö on tehtud, nad olnud väga professionaalsed. Ma ei arva, et Inglismaa võidab turniiri nii, et mängib Prantsusmaa, Saksamaa, Portugali või Hispaania üle. Ma usun siiralt, et me võidame EMi praeguse mänguga: hoiame puuri puhtana ja loome neid individuaalseid geniaalsushetki.“