Eestlanna püsib kettagolfi MMil avapäeva järel medalikonkurentsis 

Kuigi Tattar pole koroonapandeemia tõttu saanud ligi kaks aastat USA ässadega mõõtu võtta, peab väljaanne Ultiworld Disc Golf teda võistluse üheks favoriidiks. See pole ime, sest 2019. aastal tuli eestlanna USA meistriks, mis on tasemelt MMiga samaväärne, ning edestas toona Pierce'i nelja viskega. Sama aasta MMil sai Tattar 6. koha.

Mehed alustasid võistlust Mulligansi nimelisel rajal, mis on oma olemuselt pisut kergem kui The Fort. Tamm läbis avaringi 55 viskega (3 alla par'i) ja jagab selle tulemusega 52.–70. koht. Lätt tegi ühe viske rohkem ning jagab 71.–86. positsiooni.

Kuigi võistluse nimi on MM, on peaaegu kõik osalejad ameeriklased. Naiste seas on Tattar ainus muu riigi sportlane, meeste konkurentsis on lisaks eestlastele ka kanadalane Thomas Gilbert ja sakslane Simon Lizotte. Tulemustega saab põhjalikumalt tutvuda siin.