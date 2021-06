Eestlanna püsib kettagolfi MMil vapralt medalikonkurentsis

Tattar läbis esimese ringi The Fort nimelisel puisel ja kitsaste tunnelitega rajal 63 viskega, mis võrdub par'iga, ja jagas 5.–8. kohta. Teisel päeval mängisid naised Mulligansi nimelisel rajal, mis on sisuliselt The Forti vastand – avatud, kuid see-eest künklik ning liiva- ja veetakistustega. Seal tegi Tattar viis viset alla par'i ning tõusis jagama 4.–5. kohta.

Kolmas päev viis naised taas The Fortile, mis näitas seekord Tattarile märksa valusamalt oma hambaid. Ta tegi 69 viset (+6) ja langes kuuendaks. Võistlust juhivad viiekordne maailmameister Paige Pierce (USA) ja 2014. aasta maailmameister Catrina Allen (USA), kes on kolme ringi peale teinud 177 viset. Pronksmedal ehk Lisa Fajkus on eestlannast kuue viske kaugusel, mis pole teab mis suur vahe, kuna naisi ootab veel üks ring Mulligansil ja finaalring The Fortil.

Kuigi Tattar pole koroonapandeemia tõttu saanud ligi kaks aastat USA ässadega mõõtu võtta, pidas väljaanne Ultiworld Disc Golf teda võistluse üheks favoriidiks. See pole ime, sest 2019. aastal tuli eestlanna USA meistriks, mis on tasemelt MMiga samaväärne, ning edestas toona Pierce'i nelja viskega. Sama aasta MMil sai Tattar 6. koha.

Ta sõnas enne MMi Eesti Discgolfi Liidu pressiteate vahendusel, et ei lase end eesmärkidest segada, vaid võistleb üks vise korraga, sest lisaks pausile suurvõistlustest tuleb rinda pista ka reisiväsimuse ja ebatavaliste võistlustingimustega.

Nimelt asuvad tänavused rajad Utah’ osariigis merepinnast ligi poolteise kilomeetri kõrgusel, mis muudab märgatavalt ketaste lennuomadusi (kettad muutuvad ülestabiilsemaks ehk nii-öelda kangemaks). Ka reis piiratud ligipääsuga USA-sse oli tavapärasest pikem – eelnevalt tuli mängijatel veeta vähemalt kaks nädalat väljaspool Schengeni ala. Tattar ja tema elukaaslane Silver Lätt valisid nii-öelda eeljaamaks Horvaatia, samuti MMil võistlev Albert Tamm rändas USA-sse Mehhiko kaudu.

Mehed on praeguseks mänginud kaks ringi Mulligansil ja ühe The Fortil. Albert Tamm läbis Mulligansi mõlemal korral 55 viskega (3 alla par'i) ning The Forti 63ga (par) ja jagab 173 viskega 48.–52. kohta. Silver Lätt alustas Mulligansil 56 viskega (-2), kuid tegi seejärel The Fortil 67 (+4) ja teisel Mulligansi ringil 61 viset (+3) ning jagab 184 viskega 142.–148. kohta.