Latvala: võimalik, et Ogier teeb ka järgmisel aastal täishooaja 

„Ära iial ütle iial,“ kommenteeris Latvala Autosportile. „See (veel üks täispikk hooaeg) on võimalik, aga minu hinnangul on tõenäosus väike.“

Ta lisas: „Sebastien on minu arust natuke Sebastien Loebi moodi. Arvan, et ta tahab kogeda midagi muud. Oleme näinud teda mõne aasta eest Porsche Carrera karikasarjas ja kui ma ei eksi, siis ta on proovinud ka F1-masinat. Tal on võimalusi ka teistel meistrivõistlustel. Arvan, et tal on huvi teda ka midagi muud, mistõttu ta sõidab ilmselt ikkagi pool hooaega.“