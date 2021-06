„Ikkagi inimene!“ Cristiano Ronaldo kurb teekond vaesusest maailma tippu 

Cristiano Ronaldo on leidnud elus tõelise jalgpallivälise toetuspunkti – Georgina Rodriguezi. Foto: AFP/Scanpix

„Ikkagi inimene!“ See Eesti filmiklassikast pärit tsitaat võtab hästi kokku Cristiano Ronaldo elu, kui kiigata väljapoole vutiväljakuid. Platsil tuntakse teda kui täielikku masinat, kes lööb väravaid, võitleb peaaegu robotlikult võistkonna edu nimel ja võidab karikaid. Kust tuleb see kohati ebainimlikuna tunduv visadus ja motivatsioon? Sellest annab aimu just tema elutee väljaspool jalgpalli.