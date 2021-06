Kas Safari ralli on oma nime vääriline? Kas Hyundai peab vastu? 

„Mõned kohad on väga karmid, kuid kohati on tee liivane ja väga kiire,“ tõdes Dani Sordo enne starti. „Minu jaoks oli üllatav, et teed on nii kitsad ja kiired.“ Hispaanlane tõi välja, et kurvides on keeruline teed näha, sest vaadet varjavad kivid ja kõrge hein. Seega on riskantne seal kitsal ja kiirel teel gaas maksimaalselt põhja suruda.