ERITI ÄGE ŽEST! Oliver Solberg puhus nõole tuult tiibadesse 

Solbergide rallidünastia on võimas. Petter tuli 2003. aastal maailmameistriks. Tema abikaasa Pernilla kuulus maailma parimate naisrallisõitjate sekka. Petteri vanem veli Henning on MM-rallidel kerkinud kuus korda poodiumile. Petteri ja Pernilla poeg Oliver on praeguse ajastu üks talendikamaid noori ralliässasid. Henningu poeg Oscar on samuti osav roolikeeraja.