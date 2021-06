PÕNEVUSLAHING! Kontaveit tegi maratonmatšis kuuendat korda šveitslannale tuule alla 

„Mäng oli väga raske, püüdsin võidelda. Olen rahul, et pääsesin edasi. Mõtlesin pidevalt, et pean kõvasti võitlema. Teadsin, et see tuleb raske mäng, sest kohtusime ka mõne nädala eest. Esimese seti kaotuse järel mõtlesin, et nüüd algab kõik algusest. Naudin murul mängimist väga,“ ütles 25aastane eestlanna pärast lahingut.