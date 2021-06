AMETLIK: UEFA loobub enam kui pool sajandit kehtinud reeglist 

UEFA presidendi Aleksander Ceferini sõnul otsutati reeglist loobuda sellepärast, et see paneb meeskonnad kaitsvamalt mängima.

„Võõrsil löödud väravate reegel on olnud UEFA sarjades tähtsal kohal alates 1965. aastast, mil see kasutusele võeti. Kuid nüüd on paljud treenerid, fännid ja muud jalgpalliga seotud inimesed seadnud selle õigluse kahtluse alla ning eelistanud sellest loobumist.

„Reegel töötab praegu vastupidiselt oma eesmärgile. Kodumeeskonnad ei mängi enam ründavalt, eriti esimeses matšis, sest nad kardavad, et neile lüüakse värav, mis annaks vastastele olulise eelise. Need, kes on reeglit kritiseerinud, peavad seda ka ebaausaks. Eriti lisaajal, kus kodumeeskond peab lööma [edasipääsuks] kaks väravat, kui vastastiim on korra sihile jõundud.