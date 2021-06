Cristiano Ronaldo võib EMil veel mitu rekordit ületada 

Üheks aegade parimaks jalgpalluriks peetav Cristiano Ronaldo on käimasoleval EMil võtnud enda nimele arvukalt rekordeid. Näiteks on ta finaalturniiride suurim väravakütt 14 tabamusega, esimene mängija, kes osalenud viiel EMil ning teeninud seal kokku kõige rohkem võite. Ent 36aastane portugallane ei pruugi sellega piirduda, sest silmapiiril on veel mitu uut rekordit.