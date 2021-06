KARM VIDEO | Kohalik sõitja elas Keenia rallil üle hirmsa õnnetuse 

Ralli tänane päev algas paljudele sõitjatele probleemidega, kui näiteks Elfyn Evans ja Dani Sordo sõitsid kraavi. Kuigi masinad said kannatada, jäid WRC-sarja mehed terveks ja õnneks läks sama hästi ka kohalikul sõitjal Tejveer Rail. Kui kahe katse järel oli ta 16. kohal, siis kolmas kiiruskatse jäi pooleli, sest ta maandus ühe hüppe järel oma auto nina peale ja seejärel rullus tema masin üle katuse. Twitteris kinnitati, et nii Rai kui tema kaardilugejaga on kõik korras.