PÖÖRASE KEENIA RALLI MULJED! Tänakule hüppasid teele pühvlid, Neuville'i ehmatasid kaelkirjakud! 

Ott Tänak: „See oli selle ralli kõige lihtsam osa ja juba see oli piisavalt nõudlik. Palju on juhtunud ja pärastlõuna saab olema veel nõudlikum. Viimase katse lõpus oli põõsaste vahel päris kiire lõik, aga meile tulid pühvlid teele. Kui sa neid nii suurel kiirusel tabad, siis see on surmamats. Seega ei olnud ma väga õnnelik, et tuli seal nende vahel kiiresti sõita, sest kokkupõrge oleks meid tapnud.“