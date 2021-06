Anier pärast võitu Tartu üle: me pole päris lõunamaa kliimaga harjunud 

„Võib öelda, et asjad õnnestusid. Tingimused on rasked, sest me pole päris lõunamaa kliimaga harjunud. Peab nautima seda aega, kuigi platsil lihtne pole,“ rääksi Anier intervjuus Soccernet.ee-le. „Tulime kolme punkti järele, oleme väga rahul. Meil on palju veel kvaliteedis juurde panna. Järgmine kohtumine on ju Floraga ja siis tulevad euromängud. Meil oli väike puhkus ja mina päris tippvormis veel polnud.“