Mängujuhita ameeriklased on Tokyos ikkagi suurimad kullasoosikud

KAKS TŠEMPIONIT: Draymond Green (vasakul) ja Kevin Durant on Tokyosse sõitvast seltskonnast ainsad, kes esindasid USA koondist ka viie aasta tagustel Rio de Janeiro olümpiamängudel. Foto: AFP/Scanpix

Pärast seda, kui USA saatis 1992. aasta Barcelona olümpiamängudele esmakordselt NBA profimängijatest koostatud koondise, on jänkide kossusatsist kujunenud alati üks olümpia suurimaid vaatamisväärsusi. Kuigi koroonaajastu tõttu on tänavune NBA hooaeg veninud väga pikaks, on ameeriklased Tokyo mängudeks kokku saanud seltskonna, mille kohta klassikud võiks valehäbita öelda: pole paha!