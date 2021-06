Thierry Neuville'i sõnul ei saagi Keenia teedel kividest mööda sõita: „Pead lihtsalt pöialt hoidma, et auto ei puruneks.“

Thierry Neuville on vaatamata mitmele rehvipurunemisele liider.

Ott Tänaku meeskonnale ehk Hyundaile kulges Keenia MM-ralli avapäev kõike arvestades hästi. Dani Sordo pidi küll katkestama, kuid Thierry Neuville on liider ja Ott Tänak kolmas. Nende kahe vahele jääb üllatusmees Takamoto Katsuta (Toyota), kelle edu võti peitus taaskord selles, et suutis suuremaid probleeme vältida.