OTSE | Lishanna Ilves tegi vinge hüppe ja tõusis isikliku rekordiga kaugushüppe liidriks!

“See on suve põhieesmärk. Mulle väga meeldib, et see on kodupubliku ees. Olen väga rahul, et see siin on ja olen optimistlik oma suutlikkuses hästi esineda. Plaanis on [enne] minna paariks päevaks Käärikule ja võib-olla koos Robin Noolega treenida,” lisas Haamer, kes enne U23 EMi ilmselt enam ei võistle.