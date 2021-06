OTSE | Mida suudab Ksenija Balta kaugushüppes?

„Hoolimata sellest, et võistlus oli täis läbijookse ja üleüldiselt oli kahtlust tekitav vaatepilt, siis ise tunnen, et olen taas valmis endast sada protsenti andma. Üleüldiselt ütlen, et võistlusel oli nii positiivset kui ka negatiivset, aga jään rahule,“ sõnas Haamer.

“See on suve põhieesmärk. Mulle väga meeldib, et see on kodupubliku ees. Olen väga rahul, et see siin on ja olen optimistlik oma suutlikkuses hästi esineda. Plaanis on [enne] minna paariks päevaks Käärikule ja võib-olla koos Robin Noolega treenida,” lisas Haamer, kes enne U23 EMi ilmselt enam ei võistle.