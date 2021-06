OTSE | Rasmus Mägi püstitas võimsa Eesti rekordi 

Praeguse seisuga peab OM-pileti saamiseks koguma 8446 punkti. Samas pole veel täpselt teada, kuidas on jalavigastusest taastunud kolmanda olümpiapääsme omanik Johannes Erm. Kindlasti häälestab eespool nimetatud kvartett end elu parima tulemuse saavutamisele.

Lillemets püstitas mai lõpus Götzises isikliku rekordi 8156 punkti, tema trennikaaslane Rosenberg lõpetas sama jõuproovi 8032 punktiga. Pikka aega jalavigastusega kimpus olnud Õiglane teeb tänavu alles esimese etteaste. Tema jooksuvorm pole parimate päevade tasemel, ent hüpetes ja heidetes on 27aastane sportlane heas hoos. Saluri tahab niinimetatud lahkumisetendusel parandada isiklikku rekordit, mis on 8137 punkti.

Kindlasti pakub põnevust naiste kaugushüpe. Kas Eesti rekordi 6.87 omanik Ksenija Balta on nii vinges vormis, et alistab olümpianormi 6.82? Tokyo ränkingus on 34aastasel sportlasel väga hea positsioon. Küllap piisab talle olümpiale jõudmiseks ka 10-15 sentimeetrit lühemast hüppest!