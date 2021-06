Ott Tänak: paistab, et korraldajad panid vahepeal teele kive juurde 

„Ootasime täna raskemaid tingimusi, kuid tegelikult on väga sujuvalt läinud ja üllatusi pole olnud. Teed on hoopis teistsugused. Eile olid kiiruskatsed palju nõudlikumad. Tundus, et nad panid pärast recce't kive juurde. Kunstlikud asjad pole rallis kunagi toredad, kuid on nagu on,“ sõnas Tänak WRC All Live'i otseülekandes.