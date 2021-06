MUST PÄEVIK | Elust, surmast, unenäost ja Taani treenerist 

Tänases Guardianis avab end lehelugejale üks huvitav foto. Selle epitsentris on fikseeritud otse kaamerasilma vaatav keskealine mees, kes valgetega mängides näib olevat just võitnud malepartii. Lauale on jäänud kümme valget malendit, ettur tsentris kõige ees ja otse selle etturi ees, mänguväljalt juba väljapuksitud ainus kaadrisse jääv must malenupp – kummuli keeratud kuningas.