Jalgpalli EMi blogi | Taani küttis Walesile sauna. Kas Austria suudab Itaaliat üllatada? 

Wales on 0 : 1 kaotusseisu jäämise järel täielikus kaoses, kui rünnakul ei suudeta enam mõtestatud sööte omavahel jagada. Kuid veelgi hullem on see, et nende kaitseliinis on praod, kust Taani on suutnud jõuda värava lähistele, kuid kõmride õnneks pole vastased neist olukordadest korralikult löögile jõudnud.