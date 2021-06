Steiermargi GP ajasõidu võitis Verstappen 

See oli Verstappenile hooaja kolmas kvalifikatsiooni võit, sest ta alustas esimesest ruudust ka Bahreinis ja Prantsusmaal. „Seni on olnud suurepärane nädalavahetus. Olen väga õnnelik, et alustan (Red Bulli) koduriigis esikohal,“ lausus Verstappen.

„Ma ei usu, et meil on toorest jõudu, et Red Bullidest mööda minna. Annan endast kõik. Äkki tuleb homme üllatusi, samuti on võimalik, et sajab,“ rääkis Verstappenile 0,226 sekundiga alla jäänud britt.