VIDEO | USA olümpia katsevõistlustel tehti ülivõimsaid tulemusi: 17aastane sprinditalent purustas Usain Boltile kuulunud maailmarekordi 

Holloway sai 110 m tõkkejooksu poolfinaalis kirja aja 12,81 (+1,8 m/s), mis tõstis ta kõigi aegade edetabelis teiseks. Maailmarekord on 12,80 ja kuulub 2012. aastast Aries Merritti nimele. Finaali võitis ameeriklane 12,96ga (+0,4).

Meeste 400 m tõkkejooksu finaali võitis Rai Benjamin ajaga 46,83. Distantsi on temast kiiremini läbinud vaid Kevin Young, kelle nimel olev maailmarekord on 1992. aastast 46,78. Distantsi on alla 47 sekundiga suutnud läbida veel valitsev maailmameister Karsten Warholm (46,87) ja Abderrahman Samba (46,98).