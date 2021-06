Ameeriklanna püstitas 400 meetri tõkkejooksus maailmarekordi 

Senine tippmark kuulus Dalilah Muhammadile ning see oli 52,16. Seega sai McLaughlinist esimene naine, kes läbis selle distantsi vähem kui 52 sekundiga. Senine rekordiomanik Muhammad sai kirja aja 52,42 ning oli McLaughlini järel teine finišeerija. Lisaks oli ta esimene, kes kaasmaalannat uue rekordi puhul õnnitles.

„Selle aluseks on usk protsessi. Ma ei suudaks midagi rohkemat paluda,“ sõnas McLaughlin uue tippmargi püstitamise järel, viidates sellele, et ta vahetas veebruaris treenerit. Kui varem juhendas teda Joanna Hayes, siis tema uueks mentoriks on Bobby Kersee.