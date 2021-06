Võiduka Verstappeni käitumine tõi Red Bullile hoiatuse 

Kuigi varemgi on vormelisõitjad selliseid trikke teinud ja lausa nii-öelda sõõrikuid maha joonistanud, ei sobinud Verstappeni käitumine F1 võidusõidudirektorile Michael Masile. Tema rahulolematuse põhjuseks oli asjaolu, et Verstappen hakkas tähistama piirkonnas, kuhu teised autod alles suurel kiirusel saabusid ning seetõttu põhjustas Red Bulli mees ohtliku situatsiooni. „See polnud ideaalne olukord, mistõttu rääkisin kohe tiimiga ja ütlesin neile, et tulevikus midagi sellist enam ei tolereerita,“ vahendas portaal Motorsport.com Masi hoiatussõnu.

F1 sarja üldarvestuses on Verstappen esikohal, tal on kokku 158 punkti. Talle järgneb 138 punktiga Hamilton, kolmas on teine Red Bulli sõitja Sergio Perez, kellel on 96 punkti.