Jalgpalli EMi blogi | Kentsaka omavärava löönud Hispaania suutis Horvaatia vastu viigistada

„Perisicit on raske asendada, kuid arvan, et meil on kvaliteetseid lahendusi ning olen kindel, et kes iganes mängib, annab endast parima, et meeskonda aidata. Kas ta suudab samal tasemele Perisicit asendada? Kahtlen selles. Kuid oleme vasaku ründaja positsiooni väga hästi ära katnud. Me ei pea teiste meeskondade pärast muretsema. Peame neist kõigist lugu, eriti [Hispaaniast]. Nad teavad samuti, et oleme hea kvaliteediga tiim ning nad pole just õnnelikud, et peavad meie vastu mängima. Peame olema jätkuvalt motiveeritud. Meie eesmärgiks on jõuda veerandfinaali,“ sõnas Horvaatia koondise peatreener Zlatko Dalic.